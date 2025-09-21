１７日、長順県の長寨街道に広がる棚田。（ドローンから、長順＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽9月21日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州長順県に広がる12万ムー（8千ヘクタール）の水田で、稲が実りの時期を迎えた。農家の人々は天候を見計らいながら収穫作業に励み、活気にあふれた風景が広がっている。１７日、長順県の長寨街道に広がる棚田。（ドローンから、長順＝新華社記者／陶亮）１７日、稲を収穫する