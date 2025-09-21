１８日、河北省秦皇島の沖合にある洋上太陽光発電所の建設現場。（ドローンから、石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘9月21日】中国河北省秦皇島市昌黎県の沖合で、洋上太陽光発電の実証プロジェクト建設が順調に進んでいる。設計設備容量は180万キロワットで、稼働後の年間発電量は約27億キロワット時に達する見通し。標準炭換算で年間84万トン分のエネルギー資源の消費を削減し、二酸化炭素（CO2）排出量を215万9500ト