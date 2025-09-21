「ソフトバンク１−２オリックス」（２１日、みずほペイペイドーム）オリックスの育成出身６年目左腕・佐藤一磨投手が首位・ソフトバンク打線に６回９３球を投げ５安打無失点。１年３カ月ぶりの今季初勝利をもぎ取った。初回、三回は制球にも苦しみ、満塁のピンチを招いたが、決定打は許さなかった。「とにかく１人１人としっかり勝負するということを考えて投げました。走者を背負うことが多く、苦しい投球になりましたが、