「楽天２−８西武」（２１日、楽天モバイルパーク）楽天の村林一輝内野手が、今季限りでの現役引退を発表した岡島豪郎選手へ思いを込めて打席に立った。「２番・遊撃」で先発出場すると、岡島が日曜日限定で使用するザ・ベイビースターズの「ＳＵＮＤＡＹ」を登場曲で使用した。５点を追う五回には２死二塁から左前適時打を放つなど、お世話になった先輩へ快音で恩返し。試合後には「自分自身すごくお世話になった人ですし、