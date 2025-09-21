阪神・才木はあす22日の先発に備え、最終調整を終えた。ヤクルトの先発は元同僚の青柳。「（打席では）あんまり見ない角度（で投げてくる）。ちょっと怖いですけど（笑い）。投げ合えるのはすごい楽しみ。お互いマウンドを楽しんで投げられたらいいなと思います」と心待ちにした。最高勝率獲得の条件で、キャリアハイの13勝にもリーチをかけている26歳。「そこは別に意識していない。しっかりゼロで抑えることだけ」と平常心で