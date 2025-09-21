「ヤクルト−阪神」（２１日、神宮球場）２２日・阪神戦（神宮球場）で先発するヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が古巣と初対決する心境を明かした。「タイガースということで思うところはいっぱいある。いいチームなのは分かってます。いいバッターがみんな出る予定でいると思う。そういうバッターと対戦できるのは楽しみ」と笑みを浮かべた。ＮＰＢ復帰後２度目の先発で対戦する相手は昨季まで９年間在籍した阪神。特別な感