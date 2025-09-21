「スペイン１部リーグ、レアル・マドリード２−０エスパニョール」（２０日、マドリード）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスが途中交代に納得せず怒りに任せてピッチを去るシーンがあった。昨季まで全試合フル出場していたところから一変、新監督下で試合終了までプレーできない状況となり、今後に尾を引きかねない展開になっている。２０日のリーグ、エスパニョール戦の７７分、