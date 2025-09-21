北海道では、21日未明に竜巻とみられる突風が発生し、屋根が剥がれ落ちるなどの被害がありました。北海道・新ひだか町では、午前1時半ごろ竜巻とみられる突風が吹き、住宅など9棟に被害がありました。突風で割れたガラスを踏むなどして、2歳の男の子と女性がけがをしたということです。また、21日未明、北海道の釧路地方と十勝地方に道内で初めて線状降水帯が発生しました。苫小牧市では住宅が浸水する被害がありました。浸水被害