営業職のAさんは、多忙な毎日を送っていました。その日も、ひっきりなしにかかってくる電話に対応しながら、車で次のアポイント先へと向かっていました。そんな移動中に、Aさんのスマホに重要な取引先から着信がありました。【写真】信号待ちで追突され車は全損、ところが「保険会社は交渉しません」！？今すぐに応対しなければならない案件です。一瞬の迷いはありましたが、Aさんは運転中にもかかわらずスマートフォンの通話ボタ