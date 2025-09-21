国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせた大型連休が迫る中、観光市場は予約のピークを迎えている。今年の国慶節・中秋節連休は昨年より1日多く、前後いずれかに3日間休暇を取れば、「3日間の休暇申請で12日間の連休」が実現する。この長期休暇により、人々の旅行意欲はかつてなく高まっている。旅行サイト「Qunar．Com」によると、国慶節・中秋節連休期間の国内旅行意欲は前年同期比3割増