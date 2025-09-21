台湾と日本の友好促進などを目的とした「玉山銀行台湾デー」が21日、プロ野球・福岡ソフトバンク対オリックス戦に合わせて、福岡市のみずほペイペイドームで行われた。玉山銀行は2023年に福岡支店を開設し、昨年10月には熊本出張所を設立した。半導体受託生産の台湾積体電路製造（TSMC）など、九州やアジアへの進出を目指す企業の金融支援に取り組んでいる。イベントは昨年に続いて2回目で、ドーム内には台湾の魅力を紹介す