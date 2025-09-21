阿蘇の大自然の中今年3月にTBSを退社したフリーアナウンサーが乗馬ショットを公開し、話題になっている。「阿蘇は見どころ満載でとっても素敵な場所でした」などとインスタグラムに書き込んだのは宇内梨沙(34)。熊本・阿蘇の大自然や稲穂が実る田んぼ、名物の赤牛とともに颯爽と馬に跨り、笑顔を披露している。この投稿にフォロワーからは「乗馬姿も絵になりますねえ」「超綺麗」「大人かわいい」「阿蘇最高ですよね」「素晴