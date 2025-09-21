◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが拙攻に泣き、今季好相性のオリックスに連敗を喫して優勝マジック7をまたも減らせなかった。ソフトバンクは周東佑京が試合前の打撃練習を途中で切り上げ、11試合ぶりにスタメンから外れた。実績十分のリードオフマンを欠くと、先発したオリックス左腕の佐藤一磨に対してチャンスをつくりながらも打ちあぐねた。初回に先頭の野村勇が遊ゴロ内野安