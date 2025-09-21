J1アビスパ福岡は27日のホーム広島戦で「イケフェス」として、さまざまなイベントを実施する。今年で2回目となる「イケフェス」はイケメンを推しているわけではなく、「イケてるフェス」の略称。プレースタイルはもちろん、ピッチ外でも「イケてる」選手たちの意外な一面を紹介し、サポーターと皆で盛り上がることを目指している。「イケフェス」にあたり、8人の選手が大濠公園近辺や香椎浜、海の中道海浜公園といった福岡の