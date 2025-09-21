ソフトバンクの周東佑京内野手が21日、オリックス戦（みずほペイペイドーム）を欠場した。試合前の練習中にフリー打撃で強く振った際、18日の日本ハム戦（同）で四球を受けた背中に痛みが走ったという。「試合は無理だなと思った。背中です。ハム戦の時の（死球が）当たったところ。最後強めに振った時におかしかった。痛くて振れなかったので試合は無理だなと」と周東。近日中にも病院で精密検査を行う。「明日来てどうなの