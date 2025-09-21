初優勝したタイのサマヌーン・スリロット（右）＝神奈川県相模原GC男子ゴルフの日本シニアオープン選手権最終日は神奈川県相模原GC（6997ヤード、パー72）で行われ、首位から出た56歳のサマヌーン・スリロット（タイ）が72で回り、通算14アンダーの274で初優勝した。賞金1600万円を獲得した。海老根文博、増田伸洋がともに12アンダーで日本勢トップの2位。岩本高志が7アンダーで6位、古庄紀彦がさらに1打差で7位だった。