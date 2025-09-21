タレントなえなの（24）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。年内での活動休止を発表したPerfumeの「コールドスリープ」との表現に初めて触れ、自分でも“もしも”のときに使ってみると話した。番組冒頭で、21日に発表されたPerfumeのオフィシャルサイトでの「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」との文言を紹介。メッセージの最後に「パワーアップしてカムバックしたい」と復