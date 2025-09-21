ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、撮影で印象に残っている出来事を明かした。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○目を覚まして外を見たら一面雪景色撮影で印象に残っていることを聞かれ、藤木は「一番印象に残っているのは、山梨県の身曾岐神社での撮影です」と回答。続けて、「撮影前日にホテルの部屋でテレビを見ていた