◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）中日は、今シーズンの本拠地最終戦を、勝利で締めくくった。試合後には、最終戦セレモニーが行われ、今シーズンの名場面を振り返る映像が上映された。井上監督は、就任１年目シーズンを振り返り、ファンの前でスピーチ。１年間の感謝と、来季のさらなる飛躍を誓った。最後は、監督、コーチ、選手らが、サインボールを投げ入れながら、グラウンドを一周。スタン