ハンドボールのリーグH、ハニービー石川が、今シーズンのホーム開幕戦に臨み、飛騨高山ブラックブルズ岐阜と対戦しました。北國ハニービー石川から名称を変えて挑む、ハニービー石川のホーム開幕戦。きょうの、飛騨高山ブラックブルズ岐阜との試合は、小松市民応援デーで無料招待ということもあり、およそ1500人が選手に声援を送りました。試合は、ハニ&