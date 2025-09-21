韓国の俳優・チャン・グンソクさん（38）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなイエローのスウェット姿の「ひよこルック」を披露した。「ひよこルック」チャン・グンソクさんは、韓国語で「ひよこルック」と投稿し、ひよこの絵文字をそえて、鮮やかなイエローのスウェット姿の写真を9枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなイエローのウェットに、黒に白のラインが入ったハーフパンツを着用。