ラム【グリーンアイズ（Green Eyes）】 ロス五輪にも採用されたフローズンカクテル アメリカで高い評価を得て、1984年のロサンゼルス五輪のオフィシャルドリンクにも指定されたカクテル。ラムとメロンリキュールの生み出す甘美な味わいをフローズンスタイルでゆったり堪能したい。 レシピ ゴールドラム：30mlメロンリキュール（ミドリ）：25mlパイナップ