自民党神奈川県連会長の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）が２度目となる党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への立候補を正式に表明した２０日、地元の有権者らからは「今度こそ勝って」と期待する声が上がった。小泉氏はこの日、東京都内で開いた記者会見で、「横須賀の事務所で、『自民党は解党的出直しが必要だ』と述べたことをはっきり覚えている」と、党が下野した２００９年の初当選時を振り返った。「党再生の