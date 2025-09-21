小泉進次郎衆院議員が１９日付でＸ（ツイッター）投稿。９年前の事故で突然政界を引退した元自民総裁との写真をアップした。進次郎氏は「今日は、野党の時の自民党総裁として難局に挑んだ谷垣禎一元総裁に総裁選出馬のご挨拶にお伺いしました」と記し、８０歳になった谷垣氏との写真を投稿した。「谷垣さんからは『こういう時こそ世の中の人の声を聞け』『今の自民党の全ての人に出番を作り、一体感を高めて欲しい』とアドバ