¼¡²ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ªº£Ç¯4·î¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤ÈMCÀîÅç¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î140¥­¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Á°²ó¡¢»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÌÜÉ¸¤ò135¥­¥í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¡£¿ë¤Ë·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇµåÂ®135¥­¥í¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¡ª¡©£Í£Ã¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¥²¥¹¥È¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢°ËÂôÂó»Ê¡¢¿¹¹áÀ¡¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â­¼Ô¡¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤¬Ä¾¡¹¤Ë»ØÆ³¡ªÆó¤Ä¤Î¥Ò¥ß¥Ä