緑内障は、視神経が徐々に損傷していく病気で、進行すると視野が狭くなり、失明に至る可能性もあります。しかし、実際に失明するまでの期間はどのくらいなのでしょうか？ 本記事では以下の点を中心にご紹介します。 緑内障のの検査と治療 ※この記事はメディカルドックにて『「緑内障」になってから「失明」までの期間はどのくらい？失明の割合も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。