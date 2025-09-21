チョーキューメイが、アニメ『青のオーケストラ Season2』エンディングテーマとなる新曲「青の魔法」を10月6日にデジタルリリースすることを発表した。◆チョーキューメイ 動画「青のオーケストラ」は小学館「マンガワン」連載中の阿久井 真による漫画作品のTVアニメ化。ヴァイオリンの元・天才少年、青野 一を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇。2023年にアニメ第1期が放送されていた。第2期となる「青のオー