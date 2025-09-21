Galileo Galileiが、10月5日から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定している新曲「アマデウス」を10月6日にデジタルリリースすることを発表した。◆Galileo Galilei 動画公開されたジャケットビジュアルには、チェロを抱える尾崎雄貴（Vo）の隣に、バイオリンを手に凛として立つ少年の姿が写し出されている。この少年を演じたのは、アミューズ令和初のボーイズグループ「The R