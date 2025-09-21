リハの段階から完全なるエンターテイメントを展開してくれたのが四星球だ。より楽しむ準備を、と北島康雄（Vo）が語りかけながらまさやん（G）とU太（B）が競輪で競い合あったり、モリス（Dr）も＜山人音楽祭＞ならではの扮装で登場し、本編が始まる前から完全なる四星球だからこその世界観。当然、1曲目となったライブの小道具制作を担当するまさゆきを称える「鋼鉄の段ボーラーまさゆき」から会場は最高潮。ちょっとズルいぐらい