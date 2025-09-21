YOASOBIが、フジテレビで10月1日より放送開始となる、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波の新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当することが決定した。ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。（c）フジテレビY