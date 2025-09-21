◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)陸上世界選手権は21日、前日の男子4×100mリレー予選で途中棄権となっていた南アフリカが、異例の単独による再レースが行われました。南アフリカは前日、日本と同じ2組を走り、1走から2走でのバトンパスで、イタリアの選手と接触があり、バトンを渡すことができず。レース後、翌21日に単独の再レースが決定しました。レースでは、危なげなくバトンをつなぎ、38秒64のタイムでフィニ