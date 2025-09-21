¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ø¶ÛµÞ¥Þ¥ê¥Ñ¡Ù´ë²è¤ò³«ºÅ¡£¤È¤¢¤ë¿Íµ¤¥Û¥í¥á¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤³¤µ¤ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô260Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡ÈÂç¹õÃì¡É¤ß¤³¤µ¤ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¡Ê01¡§20¡§30¤´¤í¡ËËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞ¤Ç¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Û¥í¥á¥ó¤òÊç½¸¤¹¤ëÂÑµ×´ë²è¤À¡£ÆÍÈ¯´ë²è¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹