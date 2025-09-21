三谷幸喜が脚本、菅田将暉が主演を務め、10月1日スタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の主題歌情報が解禁。YOASOBIが書き下ろし楽曲「劇上」を提供することが決定した。【写真】YOASOBI「劇上」のカッコいいジャケット本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。1984年といえばバブルの前夜にあた