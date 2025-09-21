◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）３４年ぶりに東京で開催された世界陸上が最終日を迎えた。ここまで８日の開催を終え、総入場者数は５３万６９９０人と盛況。最終日もイブニングセッションはチケットが完売しており、満員の国立競技場でフィナーレを迎える。無観客開催だった２１年東京五輪・パラリンピック以来となる大規模な国際大会となった日本での世界陸上開催は、２００７年大阪大会以来３度目。前回１９９７年