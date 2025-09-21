プロレスラー船木誠勝（５６）の長男、ライアン（２０）が、２１日に開催された「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（大阪・梅田ステラホール、）でリングデビューした。第２試合のグラップリングスペシャルエキシビションマッチ（無差別級３分１回戦）で、元キング・オブ・パンクラシストの近藤有己（５０）と対戦した。満員御礼９００人の観衆が見守る中、特別立会人にザ・グレート・カブキさん（７７）、