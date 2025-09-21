浜松市の海岸で、20日、絶滅危惧種に指定されているアカウミガメを保護しようと放流会が行われました。この放流会は、パチンコ店などを運営する浜松市の浜友グループが、地元のNPO法人の協力のもと毎年行っているものです。海岸には、家族連れらおよそ40人が集まり、孵化したばかりの子ガメを放流しました。（参加者）「がんばれ！がんばれ！」放たれたよちよち歩きの子ガメたちは大海原へ泳ぎだしていきました。（参加者）