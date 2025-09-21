人気テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」のラッピングを施した静岡鉄道の車両が、21日から運行されるのを記念して、出発式が行われました。（出発の合図）「３・２・１」21日運行を開始したのは、人気テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」のラッピング電車です。アニメのキャラクターが一日駅長を務める中行われた出発式には多くの人が訪れ、写真に収める姿が見られました。「僕のヒー