タレントの井上和香（45）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が撮影したという、「#朝のひとこま」を公開した。【写真】長女が撮影！井上和香が公開した“生活感”漂う日常ショット「娘が急にタブレットで写真撮ってくれた」と紹介し、1枚の写真をアップ。「朝ごはんが終わり、脱力した母が写ってました」と、両手で頬杖をつきリラックスした表情の井上が写る、日常の何気ない1コマを披露した。この投稿には「