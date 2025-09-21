◇プロ野球セ・リーグヤクルト-阪神(21日、神宮球場)本拠地・神宮で、首位阪神と今季最終2連戦を戦うヤクルト。第1戦に臨むスタメンを発表しました。19日の中日戦で、第3打席を終えた直後の5回裏に途中交代し、前日は1番・サードで先発出場するも第1打席だけで交代した村上宗隆選手がスタメンを外れました。代わりに4番・サードは、北村恵吾選手が名を連ねました。先発は山野太一投手。ここまで12試合に先発し3勝3敗。キャリアハ