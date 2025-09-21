月曜日は高気圧に覆われて、全国的に秋晴れとなりそうです。日中の気温は関東から西で30℃近くまで上がりますが、カラッとした陽気になるでしょう。北日本や内陸を中心に、朝と日中の気温差にお気をつけください。広い範囲で天気の崩れはないものの、九州南部はにわか雨の所がありそうです。夜は西日本や東日本で雲が広がりやすくなり、九州を中心に雨の範囲が広がるでしょう。台風18号の影響を受ける沖縄は、先島諸島を中心に大し