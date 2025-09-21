絵本『ミャクミャクと…　ミャクミャク誕生ものがたり』オリコン

大阪・関西万博の公式キャラ・ミャクミャクをテーマにした絵本が発売へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクをテーマにした絵本
  • 作・絵をデザインした絵本作家の山下浩平氏が手掛ける
  • 本編の物語に加え、作者本人がデザインの過程を解説した図録を収録している
