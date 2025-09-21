今年５周年の「富士河口湖ピアノフェスティバル」（山梨県富士河口湖町など主催）が始まり、世界的ピアニストの辻井伸行さん（３７）が２０日、山梨県富士河口湖町の野外音楽堂「河口湖ステラシアター」で演奏した。ピアノフェスは同町が進める「音楽のまちづくり事業」の一環。辻井さんを中心として２０２１年から毎年開催している。今年は今月１９〜２３日の５日間、コンサートや地元の小学校での音楽教室を予定している。