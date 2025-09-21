双子座・女性の運勢 自分の日常をかなり大きな規模で振り返り、客観的な視点を向けるとき。以前は社会面で無理をし、日常をやや犠牲にしがちだった双子座ですが、「なぜそうしがちだったのか？」がわかってくるときかも。いまの双子座には日常生活のなかに明確な「指針」があり、それがある限り「同じ過ちは繰り返さない」と思えそう。必要以上に誰かの期待に応える必要はない、そう強く感じる時期かも。必然的に整理される社会面