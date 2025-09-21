蟹座・女性の運勢 ここで起こるできごとや誰かとの会話をきっかけに、自分の深い部分がハッとさせられそうな重要なタイミング。そのテーマについては、「もう自分なりに解決した」と蟹座は思っていたのかも。が、最近再浮上してきていたところへ、かなり鋭い指摘を受け、「まだ解決しきってはいないな」と悟りそう。非常に前向きな転機ですが、デリケートになっている面もあるので、もしショックを受けてしまったら心