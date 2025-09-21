蠍座・女性の運勢 親しい人との会話のなかでハッとさせられるできごとがありそう。相手の指摘は、もう蠍座が「自分はそれを消化した」と思っていたことが、実はまだそこにあることに気づかせるものなのでは。過去の問題や不安、傷に近い何かかな。ただ、いまの蠍座は以前よりも前に進めています。じっくり向き合えばより前向きな形で、本当に消化することも可能なはず。これはそこに気づかせるためのできごとなのでしょう。もしシ