水瓶座・女性の運勢 「物ごとは自分の都合に合わせていい」。そんな重要な気づきを得そうな今週です。そもそも以前の水瓶座は、特に社会面において周囲の都合や難しさに対応する形で物ごとを進めることが多かったのでは。が、いまはその感覚が薄れ、前向きな意味での自分の都合、考えに沿って判断することをよしとできるようになっているのかな。その事実に気づけ、ちょっと力を得る時期ですが、ここしばらくはやや過去の状況が戻