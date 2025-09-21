徳川家康が晩年に建てた名古屋城とはどんな城だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「江戸城の初代天守に次ぐ規模だった。スケールだけでなく、外見や見事な障壁画などからは家康にとって特別な城だったことを感じさせる」という――。名古屋城の天守と本丸御殿（写真＝Bariston／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■なぜ徳川家康は名古屋に巨大な城を建てたのか名古屋城の築城工事がはじまったのは慶長15年（1610）のことだっ