魚座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な相手とのあいだで考え方の違いを実感しそうなタイミングです。主にそれは人との距離感をテーマとしたもので、相手はある種の相手に「今後は少し距離をもってかかわろう」と決めているのでは。その気持ちもわかるはずの魚座ですが、最近またそういう人たちとの縁も復活傾向なので、相手ほどきっぱりした気持ちにはなれないのかな。ちょっとショックを受けやすい時