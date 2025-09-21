（資料写真）２１日午前１時５０分ごろ、藤沢市鵠沼松が岡２丁目の路上で、２０代の男性２人が複数人の男から暴行を受けて腕や顔などにけがを負い、現金約４千円などを奪われた。神奈川県警藤沢署は強盗致傷事件として捜査している。署によると、男性２人は藤沢駅付近で男らと口論になり、いったんバイクでその場を離れたものの、追いかけてきた男らに棒のようなもので殴られるなどしたという。