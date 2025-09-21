中日は21日の巨人戦で、2025年度のレギュラーシーズンの主催試合が終了した。今年の主催72試合総観客動員数は、2,520,832人（平均35,012人）だった。このうち、バンテリンドーム ナゴヤ開催分は、2,497,127人（70試合平均35,673人）、地方開催分は、23,705人（2試合平均11,853人）。